Magellanic Cloud hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Magellanic Cloud veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Magellanic Cloud 1,64 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,57 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at