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16.11.2026 06:31:29
Magellanic Cloud legte Quartalsergebnis vor
Magellanic Cloud hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,480 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Magellanic Cloud im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,13 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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