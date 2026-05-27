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27.05.2026 06:31:29
Magellanic Cloud: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Magellanic Cloud hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,50 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 2,06 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,56 Milliarden INR umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,95 INR gegenüber 1,76 INR im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 6,98 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Magellanic Cloud 5,97 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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