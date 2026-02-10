|
Magellanic Cloud: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Magellanic Cloud gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,50 INR. Im Vorjahresquartal hatte Magellanic Cloud ebenfalls ein EPS von 0,500 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,27 Prozent auf 1,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
