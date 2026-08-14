Magle Chemoswed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Magle Chemoswed hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,82 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,350 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 39,23 Prozent auf 72,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 52,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at