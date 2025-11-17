|
Magle Chemoswed vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Magle Chemoswed äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,890 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 71,5 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 64,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
