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20.07.2026 06:31:29
Magma Fincorp hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Magma Fincorp hat am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,55 INR gegenüber 0,810 INR im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Magma Fincorp 23,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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