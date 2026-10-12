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12.10.2026 06:31:29
Magma Fincorp präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Magma Fincorp lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,27 INR, nach 0,950 INR im Vorjahresvergleich.
Magma Fincorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,96 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 71,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 4,26 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 15,83 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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