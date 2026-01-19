|
19.01.2026 06:31:29
Magma Fincorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Magma Fincorp präsentierte am 16.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Magma Fincorp mit einem Umsatz von insgesamt 17,86 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 70,32 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
