Magma Fincorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magma Fincorp hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,15 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,810 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,77 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 92,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Magma Fincorp einen Umsatz von 10,80 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6,84 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Magma Fincorp ein Gewinn pro Aktie von -1,270 INR in den Büchern gestanden.

Magma Fincorp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 66,90 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 65,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 40,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at