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01.05.2026 06:31:29
Magma Silver verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Magma Silver hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,070 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Magma Silver 0,040 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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