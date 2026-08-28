Magma Silver: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Magma Silver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Magma Silver ein EPS von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at