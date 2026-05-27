Magma Silver zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Magma Silver hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Magma Silver ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at