Magna: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Magna hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,02 CAD, nach 1,49 CAD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 14,08 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 2,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,41 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at