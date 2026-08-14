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14.08.2026 06:31:29
Magna Electro Castings mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magna Electro Castings hat am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 8,80 INR gegenüber 15,73 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Magna Electro Castings in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 508,2 Millionen INR im Vergleich zu 485,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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