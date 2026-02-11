Magna Electro Castings öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Magna Electro Castings hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,87 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Magna Electro Castings 11,49 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 479,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 431,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at