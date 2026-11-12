Magna Electro Castings präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Magna Electro Castings äußerte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,90 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,78 INR je Aktie vermeldet.

Magna Electro Castings hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 615,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 523,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at