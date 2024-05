AURORA, Ontario, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2024 bekannt

AURORA, Ontario, 9. Mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung 2024 bekanntgegeben, die am 9. Mai 2024 stattfand. Insgesamt waren 230.328.916 Stammaktien oder 80,18 % unserer ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten. Die Aktionäre stimmten für jeden Beschlusspunkt wie folgt:

a. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

Nominierte(r) Stimmen DAFÜR Nominierte(r) Stimmen DAFÜR Mary S. Chan 95,27 % Mary Lou Maher 98,16 % Hon. V. Peter Harder 98,97 % William A. Ruh 96,46 % Jan R. Hauser 99,73 % Dr. Indira V. Samarasekera 89,07 % Seetarama S. Kotagiri (CEO) 99,54 % Matthew Tsien 96,22 % Jay K. Kunkel 99,83 % Dr. Thomas Weber 95,08 % Robert F. MacLellan 97,63 % Lisa S. Westlake 95,29 %

b. Sonstige Geschäftspunkte

Punkt Stimmen DAFÜR Wiederernennung von Deloitte 99,65 % Mitsprache bei der Vergütung 85,36 %





Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse wurden alle 12 Kandidatinnen und Kandidaten in den Verwaltungsrat wiedergewählt, Deloitte wurde erneut als unabhängiger Wirtschaftsprüfer bestellt, und der Beschluss zu "Mitsprache bei der Vergütung" wurde angenommen – jeweils mit einer deutlichen Mehrheit. Detaillierte Abstimmungsergebnisse sind in Anhang "A" dieser Pressemitteilung enthalten.

Nach der Jahreshauptversammlung bestätigte der Verwaltungsrat von Magna:

Robert F. MacLellan als Vorsitzenden des Verwaltungsrats;



Hon. V. Peter Harder als Vorsitzenden des Ausschusses für Governance, Nominierung und Nachhaltigkeit;



William A. Ruh als Vorsitzenden des Technologieausschusses; und



Dr. Indira V. Samarasekera als Vorsitzende des Ausschusses für Talentförderung und Entlohnung.



Außerdem ernannte der Verwaltungsrat Mary Lou Maher zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.

ANLEGERKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com ¦ 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com ¦ 248.761.7004



