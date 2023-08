AURORA, Ontario, Aug. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna gibt Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 bekannt

Der Umsatz stieg um 17% auf 11,0 Mrd. USD, verglichen mit Anstieg der weltweiten Produktion von Leichtfahrzeugen um 15%

Der verwässerte Gewinn pro Aktie betrug 1,18 USD

Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 81% auf 1,50 USD

Abschluss der Übernahme von Veoneer Active Safety

Anhebung der Prognose für 2023 in Bezug auf den Gesamtumsatz, die bereinigte EBIT-Marge und den bereinigten Nettogewinn von Magna



AURORA, Ontario, 4. August 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2023 bekanntgegeben.

THREE MONTHS ENDED

JUNE 30, SIX MONTHS ENDED

JUNE 30, 2023 2022 2023 2022 Reported Sales $ 10,982 $ 9,362 $ 21,655 $ 19,004 Income (loss) from operations before income taxes $ 483 $ (88 ) $ 758 $ 332 Net income (loss) attributable to Magna International Inc. $ 339 $ (156 ) $ 548 $ 208 Diluted earnings (loss) per share $ 1.18 $ (0.54 ) $ 1.91 $ 0.70 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 603 $ 358 $ 1,040 $ 865 Adjusted diluted earnings per share $ 1.50 $ 0.83 $ 2.61 $ 2.11 Alle Ergebnisse sind in Millionen US-Dollar ausgewiesen, mit Ausnahme der Zahlen je Aktie. Diese sind in US-Dollar angegeben. (1) °Das bereinigte EBIT und der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie sind auf Non-GAAP basierende Finanzkennzahlen, die keine standardisierte Bedeutung nach US-GAAP haben und daher möglicherweise nicht mit der Berechnung ähnlicher Kennzahlen durch andere Unternehmen vergleichbar sind. Eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen befindet sich im hinteren Teil dieser Pressemitteilung.

Ein Foto von Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer von Magna, steht unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e29a8e2-b233-452f-af61-45ffab21c982 zur Verfügung.

DREI MONATE ZUM 30. JUNI 2023

Im zweiten Quartal 2023 erzielten wir einen Umsatz von 11,0 Mrd. USD, was einem Anstieg von 17% gegenüber dem zweiten Quartal 2022 entspricht. Dem steht ein Anstieg der weltweiten Produktion von Leichtfahrzeugen um 15% gegenüber, einschließlich einer um 14%, 13% bzw. 21% höheren Produktion in Nordamerika, Europa und China. Neben der höheren weltweiten Produktion profitierte unser Umsatz von der Einführung neuer Programme und höheren Umsätzen in unserem Segment Komplettfahrzeuge, während die Nettoabschwächung der Fremdwährungen gegenüber dem US-Dollar den Umsatz negativ beeinflusste.

Das bereinigte EBIT stieg im zweiten Quartal 2023 auf 603 Mio. USD, verglichen mit 358 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Unser Fokus auf operative Exzellenz und Kosteninitiativen trug dazu bei, dass wir bei höheren Umsätzen ein starkes Ergebnis erzielten. Darüber hinaus spiegelt der EBIT-Anstieg die Verluste in unseren russischen Anlagen im zweiten Quartal 2022 und die kommerziellen Posten im zweiten Quartal 2023 und 2022 wider, die sich im Jahresvergleich positiv auswirkten. Diese wurden teilweise durch höhere Produktionskosten abzüglich Kunden-Rückflüssen, höhere Entwicklungs-, Markteinführungs- und sonstige Kosten, einschließlich der Kosten für die Montage neuer Fahrzeuge, sowie durch Übernahmen abzüglich der Veräußerungen nach dem zweiten Quartal 2022 ausgeglichen.

Das Betriebsergebnis vor Steuern belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 483 Mio. USD gegenüber einem Verlust von 88 Mio. USD im zweiten Quartal 2022, darin enthalten sind sonstige Aufwendungen, netto(2) in Höhe von 86 Mio. USD bzw. 426 Mio. USD in den zweiten Quartalen 2023 und 2022. Unter Ausschluss der sonstigen Ausgaben, netto aus beiden Zeiträumen, stieg der operative Ertrag vor Ertragsteuern im zweiten Quartal 2023 um 231 Mio. USD gegenüber dem zweiten Quartal 2022.

Der Magna International Inc. zuzurechnende Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2023 auf 339 Mio. USD, verglichen mit einem Verlust von 156 Mio. USD im zweiten Quartal 2022. Darin enthalten sind sonstige Aufwendungen, netto(2), nach Steuern in Höhe von 91 Mio. USD und 399 Mio. USD im zweiten Quartal 2023 bzw. 2022. Ohne Berücksichtigung der sonstigen Aufwendungen, netto aus beiden Zeiträumen, stieg der Magna International Inc. zuzurechnende Nettogewinn im zweiten Quartal 2023 um 187 Mio. USD gegenüber dem zweiten Quartal 2022.

Der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg im zweiten Quartal 2023 auf 1,18 USD, verglichen mit einem Verlust von 0,54 USD im zweiten Quartal 2022, und der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie stieg um 81% auf 1,50 USD im zweiten Quartal 2023, verglichen mit 0,83 USD im zweiten Quartal 2022.

Im zweiten Quartal 2023 erwirtschafteten wir einen Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Änderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva in Höhe von 879 Mio. USD und verbrauchten 332 Mio. USD für betriebliche Aktiva und Passiva. Die Investitionstätigkeit im zweiten Quartal 2023 umfasste 1,48 Mrd. USD für die Übernahme von Veoneer Active Safety, 502 Mio. USD an Zugängen zum Anlagevermögen, 96 Mio. USD Anstieg an Investitionen, sonstigen Vermögenswerten und immateriellen Vermögenswerten, sowie 3 Mio. USD an Public- und Private-Equity-Investitionen.

(2) Sonstige Aufwendungen, netto, umfassen Kosten für Umstrukturierungen und Wertminderungen sowie Nettoverluste aus der Neubewertung bestimmter Optionsscheine und Kapitalbeteiligungen von Aktiengesellschaften während der drei und sechs Monate zum 30. Juni 2022 und 2023. Die drei und sechs Monate zum 30. Juni 2023 beinhalten auch die Wertminderung einer Investition und Kosten für die Übernahme eines Unternehmens. Der Nettogewinn im 1. Quartal 2022 beinhaltet einen Gewinn in Höhe von 29 Mio. USD im Zusammenhang mit Anpassungen der Wertberichtigungen für latente Steuern. Eine Überleitung dieser nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen befindet sich im hinteren Teil dieser Pressemitteilung.

SECHS MONATE ZUM 30. JUNI 2023

In den sechs Monaten zum 30. Juni 2023 erzielten wir einen Umsatz von 21,7 Mrd. USD, ein Anstieg von 14% gegenüber den sechs Monaten zum 30. Juni 2022, da die weltweite Produktion von Leichtfahrzeugen um 10% stieg.

Das bereinigte EBIT stieg in den sechs Monaten zum 30. Juni 2023 auf 1,04 Mrd. USD, verglichen mit 865 Mio. USD in den sechs Monaten zum 30. Juni 2022, hauptsächlich aufgrund von Erträgen aus höheren Umsätzen, Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen, einschließlich niedrigerer Kosten in bestimmten, zuvor leistungsschwachen Anlagen, und höheren Aktienerträgen, teilweise ausgeglichen durch höhere Entwicklungs-, Markteinführungs- und sonstige Kosten, einschließlich für neue Montagegeschäfte, höhere Produktionskosten abzüglich Kunden-Rückflüssen und kommerzielle Posten in den ersten sechs Monaten der Jahre 2023 und 2022, die sich im Jahresvergleich netto ungünstig auswirkten.

Während der sechs Monate zum 30. Juni 2023 betrugen die operativen Erträge vor Ertragsteuern 758 Mio. USD, der Magna International Inc. zurechenbare Nettogewinn 548 Mio. USD und der verwässerte Gewinn je Aktie 1,91 USD, was einem Anstieg um 426 Mio. USD, 340 Mio. USD bzw. 1,21 USD, jeweils im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022 entspricht.

In den ersten sechs Monaten zum 30. Juni 2023 stieg der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie um 24% auf 2,61 USD im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2022.

In den sechs Monaten zum 30. Juni 2023 generierten wir einen Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,45 Mrd. USD vor Änderungen der betrieblichen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten und investierten 673 Mio. USD in betriebliche Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten. Die Investitionstätigkeiten für die sechs Monate zum 30. Juni 2023 beinhalteten 1,48 Mrd. USD für den Kauf von Veoneer Active Safety, 926 Mio. USD an Zugängen des Anlagevermögens, eine Erhöhung der Anlagen, sonstigen und immateriellen Vermögensgegenstände um 197 Mio. USD sowie 3 Mio. USD an Public- und Private-Equity-Beteiligungen.

RÜCKZAHLUNG VON KAPITAL AN AKTIONÄRE

In den drei Monaten zum 30. Juni 2023 zahlten wir Dividenden in Höhe von 129 Mio. USD.

Unser Vorstand gab für das zweite Quartal eine Dividende von 0,46 USD je Stammaktie bekannt. Diese Dividende wird am 1. September 2023 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 18. August 2023 verzeichnet waren.

SEGMENT-ÜBERSICHT

($Millions unless otherwise noted)



For the three months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2023 2022 Change 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures $ 4,540 $ 3,947 $ 593 $ 392 $ 191 $ 201 Power & Vision 3,462 2,888 574 116 91 25 Seating Systems 1,603 1,253 350 66 2 64 Complete Vehicles 1,526 1,403 123 34 63 (29 ) Corporate and Other (149 ) (129 ) (20 ) (5 ) 11 (16 ) Total Reportable Segments $ 10,982 $ 9,362 $ 1,620 $ 603 $ 358 $ 245









For the three months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures 8.6 % 4.8 % + 3.8 % Power & Vision 3.4 % 3.2 % + 0.2 % Seating Systems 4.1 % 0.2 % + 3.9 % Complete Vehicles 2.2 % 4.5 % - 2.3 % Consolidated Average 5.5 % 3.8 % + 1.7 % ($Millions unless otherwise noted)



For the six months ended June 30, Sales Adjusted EBIT 2023 2022 Change 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures $ 8,979 $ 8,024 $ 955 $ 662 $ 420 $ 242 Power & Vision 6,785 5,934 851 200 245 (45 ) Seating Systems 3,089 2,629 460 102 51 51 Complete Vehicles 3,152 2,678 474 86 113 (27 ) Corporate and Other (350 ) (261 ) (89 ) (10 ) 36 (46 ) Total Reportable Segments $ 21,655 $ 19,004 $ 2,651 $ 1,040 $ 865 $ 175









For the six months ended June 30, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2023 2022 Change Body Exteriors & Structures 7.4 % 5.2 % + 2.2 % Power & Vision 2.9 % 4.1 % - 1.2 % Seating Systems 3.3 % 1.9 % + 1.4 % Complete Vehicles 2.7 % 4.2 % - 1.5 % Consolidated Average 4.8 % 4.6 % + 0.2 %

Weitere Informationen zu unseren Segmentergebnissen finden Sie in unserer Management's Discussion and Analysis (MD&A) und der Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse sowie in unseren Zwischenabschlüssen.



AUSBLICK FÜR 2023

Wir veröffentlichen jedes Jahr beginnend im Februar einen Ausblick für das Gesamtjahr, der vierteljährlich aktualisiert wird. Der folgende Ausblick stellt eine Aktualisierung unseres vorherigen Ausblicks vom Mai 2023 dar.

Annahmen zum aktualisierten Ausblick für 2023

Aktuell Zuvor Produktion von Leichtfahrzeugen (Millionen Einheiten)

Nordamerika

Europa

China 15.2

17.0

26.2 15.0

16.3

26.2 Durchschnittliche Wechselkurse von Fremdwährungen:

1 kanadischer Dollar ist gleich

1 Euro ist gleich 0,746 USD

1,096 USD 0,748 USD

1,086 USD

Aktualisierter Ausblick für 2023

Current Previous Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $17.3 - $17.9 billion

$14.0 - $14.4 billion

$5.8 - $6.1 billion

$5.4 - $5.7 billion $16.8 - $17.4 billion

$13.0 - $13.4 billion

$5.6 - $5.9 billion

$5.3 - $5.6 billion Total Sales $41.9 - $43.5 billion $40.2 - $41.8 billion Adjusted EBIT Margin(3) 4.8% - 5.2% 4.7% - 5.1% Equity Income (included in EBIT) $110 - $140 million $95 - $125 million Interest Expense, net Approximately $150 million Approximately $150 million Income Tax Rate(4) Approximately 21% Approximately 21% Adjusted Net Income attributable to Magna(5) $1.4 - $1.6 billion $1.3 - $1.5 billion Capital Spending Approximately $2.5 billion Approximately $2.4 billion Hinweise:

(3) Die bereinigte EBIT-Marge ist das Verhältnis des bereinigten EBIT zum Gesamtumsatz. Das bereinigte EBIT, das im obigen aktuellen Ausblick verwendet wird, schließt die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte aus. Weitere Informationen finden Sie in der Überleitung der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen im hinteren Teil dieser Pressemitteilung.

(4) Der Ertragsteuersatz wurde anhand des bereinigten EBIT berechnet und basiert auf der aktuellen Steuergesetzgebung.

(5) Der Magna zurechenbare bereinigte Nettogewinn entspricht dem Nettogewinn ohne sonstige Aufwendungen und Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte.

Unser Ausblick soll über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements informieren und ist für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments von Magna als angemessen erachtet wurden, können sich der obige Ausblick für das Jahr 2023 und die diesem zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen. Dementsprechend können unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von unseren hier dargelegten Erwartungen abweichen. Die im nachstehenden Abschnitt "Zukunftsgerichtete Aussagen" genannten Risiken stellen die Hauptfaktoren dar, die unserer Meinung nach dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen abweichen.

Haupttreiber unseres Geschäfts

Unsere operativen Ergebnisse sind in erster Linie vom Umfang der Pkw- und Kleinlastwagenproduktion unserer Kunden in Nordamerika, Europa und China abhängig. Wir liefern zwar Systeme und Komponenten an alle großen Automobilhersteller ("OEM"), jedoch nicht für jedes Fahrzeug. Auch ist der Wert unserer Inhalte von einem Fahrzeug zum nächsten nicht einheitlich. Infolgedessen sind der Kunden- und Programm-Mix im Verhältnis zu den Markttrends sowie der Wert unserer Inhalte für bestimmte Fahrzeugproduktionsprogramme ebenfalls wichtige Einflussfaktoren für unsere Ergebnisse.

Die Produktionsvolumina der OEMs orientieren sich in der Regel an den Verkaufszahlen der Fahrzeuge und werden daher von Änderungen dieser Zahlen beeinflusst. Abgesehen von den Verkaufszahlen der Fahrzeuge werden die Produktionsvolumina typischerweise von einer Reihe von Faktoren beeinflusst, darunter: allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen; Arbeitskampfmaßnahmen; Freihandelsvereinbarungen; Zölle; relative Fremdwährungskurse; Rohstoffpreise; Lieferketten und Infrastruktur; Verfügbarkeit und relative Kosten für qualifizierte Arbeitskräfte; regulatorische Erwägungen, unter anderem in Bezug auf Umweltemissionen und Sicherheitsstandards; sowie andere Faktoren. Darüber hinaus kann COVID-19 die Produktionsvolumina von Fahrzeugen beeinflussen, unter anderem durch: Ausgangssperren, welche die Produktion einschränken; erhöhte Fehlzeiten der Mitarbeiter; und Unterbrechungen der Lieferketten.

Das Gesamtniveau der Fahrzeugverkäufe wird in erheblichem Maße von Änderungen des Verbrauchervertrauens beeinflusst, das wiederum von der Wahrnehmung der Verbraucher und allgemeinen Trends in Bezug auf den Arbeits-, Wohnungs- und Aktienmarkt sowie anderen makroökonomischen und politischen Faktoren beeinflusst werden kann. Weitere Faktoren, die sich typischerweise auf den Fahrzeugabsatz und damit auf das Produktionsvolumen auswirken, sind unter anderem: Zinssätze und/oder die Verfügbarkeit von Krediten; Kraftstoff- und Energiepreise; die relativen Fremdwährungskurse; behördliche Beschränkungen für die Nutzung von Fahrzeugen in bestimmten Megastädten; und andere Faktoren. Darüber hinaus kann auch COVID-19 die Fahrzeugverkäufe beeinträchtigen, unter anderem durch Ausgangssperren, die den Betrieb von Autohäusern einschränken sowie durch eine Abnahme des Verbrauchervertrauens.

ÜBERLEITUNG DER NICHT-GAAP-FINANZKENNZAHLEN

Die Überleitung der Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sieht wie folgt aus: THREE MONTHS ENDED

JUNE 30, SIX MONTHS ENDED

JUNE 30, 2023 2022 2023 2022 Adjusted EBIT Net Income (Loss) $ 354 $ (145 ) $ 571 $ 234 Add: Interest expense, net 34 20 54 46 Other expense, net 86 426 228 487 Income taxes 129 57 187 98 Adjusted EBIT $ 603 $ 358 $ 1,040 $ 865

Im dritten Quartal 2023 werden wir unsere Berechnung des bereinigten EBIT dahingehend überarbeiten, dass die Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte (vor allem Kundenbeziehungen und Technologie) nicht mehr berücksichtigt werden. Wir sind der Ansicht, dass die Herausnahme der Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte aus dem bereinigten EBIT dem Management und den Anlegern hilft, unsere zugrunde liegende Leistung zu verstehen und die Vergleichbarkeit unserer segmentierten Betriebsergebnisse mit denen unserer Wettbewerber zu verbessern. Bereinigtes EBIT in Prozent vom Umsatz ("bereinigte EBIT-Marge") Sales $ 10,982 $ 9,362 $ 21,655 $ 19,004 Adjusted EBIT $ 603 $ 358 $ 1,040 $ 865 Adjusted EBIT as a percentage of sales 5.5 % 3.8 % 4.8 % 4.6 % Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie Net income (loss) attributable to Magna International Inc. $ 339 $ (156 ) $ 548 $ 208 Add (deduct): Other expense, net 86 426 228 487 Tax effect on Other expense, net 5 (27 ) (27 ) (40 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances - - - (29 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 430 $ 243 $ 749 $ 626 Diluted weighted average number of Common Shares

outstanding during the period (millions): 286.3 291.1 286.4 295.0 Adjusted diluted earnings per shares $ 1.50 $ 0.83 $ 2.61 $ 2.11

Bestimmte der oben genannten zukunftsgerichteten Finanzkennzahlen werden auf Nicht-GAAP-Basis bereitgestellt. Wir erstellen keine Überleitung solcher zukunftsgerichteter Kennzahlen auf die am ehesten vergleichbaren Finanzkennzahlen, die nach US-GAAP berechnet und dargestellt werden. Dies wäre potenziell irreführend und nicht zweckmäßig, da es schwierig ist, Umstände zu projizieren, die in welcher Zeitperiode auch immer den laufenden Betrieb nicht widerspiegeln. Die Größenordnung dieser Elemente kann jedoch erheblich sein.

Diese Pressemitteilung sowie die Erörterung und Analyse unseres Managements, die Analyse unserer operativen und Finanzergebnisse und unsere Zwischenabschlüsse sind im Bereich Investor Relations auf www.magna.com/company/investors einsehbar und wurden über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) elektronisch eingereicht, das unter www.sedar.com zugänglich ist, sowie über das Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System (EDGAR) der United States Securities and Exchange Commission, das über www.sec.gov zugänglich ist.

Wir werden am Freitag, dem 4. August 2023, um 8.00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für interessierte Analysten und Aktionäre abhalten, um unsere Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2023 zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird von Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer, geleitet. Anrufer aus Nordamerika wählen bitte die folgende Rufnummer: 1-800-899-2086. Internationale Anrufer wählen bitte die folgende Rufnummer: 1-416-641-6701. Bitte rufen Sie mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Zudem werden wir einen Webcast der Telefonkonferenz www.magna.com zur Verfügung stellen. Die Folienpräsentation zur Telefonkonferenz sowie die Zusammenfassung unserer Finanzlage werden am Freitag vor der Konferenz auf unserer Website verfügbar sein.



ÜBER UNS (6)



Magna ist einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 174.000(7) Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Systemansatz für Design, Konstruktion und Fertigung, der nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs umfasst, sind wir in der Lage, die Mobilität in einer sich wandelnden Branche voranzutreiben. Unser weltweites Netzwerk umfasst 351 Fertigungsbetriebe und 103 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 30 Ländern.

Weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) erhalten Sie unter www.magna.com

(6) Produktionsbetriebe, Produktentwicklungs-, Engineering- und Vertriebszentren umfassen bestimmte nach der Equity-Methode bilanzierte Tätigkeiten.

(7) Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst über 162.000 Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 12.000 Mitarbeiter in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" bzw. "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden Wörter wie "unter Umständen", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "abzielen", "vorhersagen", "prognostizieren", "veranschlagen", "schätzen", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Die folgende Tabelle enthält die wesentlichen zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument sowie die wesentlichen potenziellen Risiken, die nach unserer derzeitigen Einschätzung dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser sollten auch alle Risikofaktoren berücksichtigen, die unterhalb der Tabelle aufgeführt sind:

Wesentliche zukunftsgerichtete Aussage Wesentliche potenzielle Risiken im Zusammenhang mit der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage Produktion von leichten Nutzfahrzeugen Verkaufszahlen für leichte Nutzfahrzeuge

Produktionsunterbrechungen, auch infolge von Arbeitsunterbrechungen

Versorgungsunterbrechungen

Entscheidungen über Produktionszuordnung der OEMs Gesamtumsatz

Segmentumsatz Gleiche Risiken wie bei der Leichtfahrzeugproduktion oben

Die Auswirkungen erhöhter Zinssätze und der Verfügbarkeit von Krediten auf das Verbrauchervertrauen und damit auf den Absatz und die Produktion von Fahrzeugen

Mögliche Versorgungsunterbrechungen

Die Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf das weltweite Wirtschaftswachstum und die Produktionsvolumina der Industrie

Die Auswirkungen steigender Zinssätze und der Verfügbarkeit von Krediten auf das Verbrauchervertrauen und damit auf den Absatz und die Produktion von Fahrzeugen

Die Auswirkungen der sich verschlechternden Erschwinglichkeit von Fahrzeugen auf die Verbrauchernachfrage und damit auf den Fahrzeugabsatz und die Produktion

Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der "Take Rates" bei den von uns verkauften Produkten Bereinigte EBIT-Marge

Auf Magna entfallender Nettogewinn Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz und Umsatz nach Segmenten

Erfolgreiche Durchführung von kritischen Programmstarts, einschließlich der kompletten Fahrzeugfertigung des Fisker Ocean SUV

Operative Underperformance

Produktionsineffizienzen in unseren Betrieben aufgrund volatiler Entscheidungen über die Zuteilung der Fahrzeugproduktion durch die OEMs

Höhere Kosten für die Abmilderung des Risikos von Versorgungsunterbrechungen

Inflationsdruck

Unsere Fähigkeit, Kostenerstattungen von Kunden zu erhalten und/oder höhere Inputkosten anderweitig auszugleichen

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Volatilität der Stahlschrottpreise

Höhere Lohnkosten

Steuerrisiken Beteiligungserträge Gleiche Risiken wie bei der bereinigten EBIT-Marge und dem auf Magna entfallenden Nettogewinn

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit über Joint Ventures Vorteile durch die Übernahme von Veoneer Active Safety Gleiche Risiken wie bei Gesamtumsatz/Umsatz nach Segmenten

Akzeptanz von ADAS-Funktionen durch die Verbraucher

Unsere Fähigkeit, den Umsatz mit neuen OEM-Teilnehmern zu steigern

Unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu vermarkten

Risiken in Bezug auf geistiges Eigentum

Risiken im Zusammenhang mit der Ausrichtung unseres Produktmixes auf das "Auto der Zukunft"

Integrationsrisiken bei Übernahmen



Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für solche zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen unseren Erwartungen und Vorhersagen entsprechen, unterliegt neben den in der obigen Tabelle genannten Faktoren einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sein können, unter anderem:

Makroökonomische, geopolitische und andere Risiken



Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine

Inflationsdruck

Zinsniveau

Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 Risiken in Bezug auf die Automobilindustrie



Konjunkturschwankungen

das regionale Produktionsvolumen sinkt

Verschlechterung der Erschwinglichkeit von Fahrzeugen

eine mögliche Zurückhaltung der Verbraucher gegenüber Elektrofahrzeugen (EV)

intensiver Wettbewerb Strategische Risiken



Ausrichtung unseres Produktmixes auf das "Auto der Zukunft"

unsere Fähigkeit, kontinuierlich innovative Produkte oder Prozesse zu entwickeln und zu vermarkten

unsere Investitionen in Mobilitäts- und Technologieunternehmen

unser sich veränderndes Geschäftsrisikoprofil in der Folge zunehmender Investitionen in Elektrifizierung und autonomes/assistiertes Fahren, einschließlich: höhere Kosten für Forschung und Entwicklung sowie Engineering-Kosten, und Herausforderungen bei der Angebotserstellung von Produkten, bei denen wir keine ausreichende Erfahrung in der Angebotserstellung haben Kundenbezogene Risiken



Konzentration des Umsatzes auf sechs Kunden

die Unfähigkeit, unser Geschäft mit asiatischen Kunden deutlich auszubauen

Aufkommen potenziell disruptiver Elektrofahrzeug-OEMs, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit begrenzten Umsätzen/Betriebsgeschichte neuer OEM-Teilnehmer

sich weiterentwickelndes Risikoprofil der Gegenparteien

Abhängigkeit vom Outsourcing

OEM-Konsolidierung und -Kooperation

Verschiebungen von Marktanteilen zwischen Fahrzeugen oder Fahrzeugsegmenten

Veränderungen der "Take Rates" bei den von uns verkauften Produkten

Schwankungen der Quartalsumsätze

möglicher Verlust von Kundenbestellungen

mögliche OEM-bedingte Produktionsstörungen Risiken in der Lieferkette



Unterbrechungen bei der Versorgung mit Halbleiterchips und Preiserhöhungen sowie die Auswirkungen auf die Produktionsvolumina unserer Kunden und auf die Effizienz unserer Geschäftstätigkeit

Versorgungsunterbrechungen und Kosten im Zusammenhang mit Initiativen zur Begrenzung von Versorgungsunterbrechungen

regionale Energieknappheit/Störungen und Preisgestaltung

eine Verschlechterung der finanziellen Lage unserer Lieferanten Fertigungs/Operative Risiken Risiken bei der Einführung von Produkten und neuen Werken

operative Underperformance

Umstrukturierungskosten

Abschreibung

Arbeitskampfmaßnahmen

Anwerbung/Bindung von Fachkräften

Führungswissen und Nachfolge IT-/Cybersicherheitsrisiken



Verletzung der IT-/Cybersicherheit

Cybersicherheits-Verletzung bei Produkten Preisrisiken



Preisrisiken zwischen Angebotszeitpunkt und Produktionsstart

Preiszugeständnisse

Volatilität bei den Rohstoffpreisen

Preisminderung für Stahlschrott/Aluminium Gewährleistungs/Rückrufrisiken



Kosten für die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte, einschließlich aufgrund eines Rückrufs

Gewährleistungs- oder Rückrufkosten, die eine Gewährleistungsrückstellung oder eine Versicherungsdeckung überschreiten

Produkthaftungsansprüche Risiken in Verbindung mit dem Klimawandel



Ubergangsrisiken und physische Risiken

strategische und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Übergang zur Elektromobilität Übernahmerisiken



Wettbewerb um strategische Akquisitionsziele

inhärente Fusions- und Übernahmerisiken

Risiko von Eingliederungen bei Übernahmen Sonstige Geschäftsrisiken



Risiken in Verbindung mit der Geschäftstätigkeit durch Joint Ventures

Risiken in Bezug auf geistiges Eigentum

Risiken in Verbindung mit der Ausübung von Geschäftstätigkeit in fremden Märkten

Schwankungen der Fremdwährungskurse

eine Erhöhung der Pensionsverpflichtungen

Steuerrisiken

geringere finanzielle Flexibilität infolge von wirtschaftlichen Erschütterungen

die Unfähigkeit, in Zukunft Anlagerenditen zu erzielen, die gleich hoch oder höher sind als die Renditen der Vergangenheit

Veränderungen bei den uns erteilten Kreditratings

die Unvorhersehbarkeit und Fluktuation des Handelspreises unserer Stammaktien

eine Kürzung oder Aussetzung unserer Dividende Rechtliche, regulatorische und sonstige Risiken kartellrechtliche Risiken

rechtliche Forderungen bzw. Regulierungsmaßnahmen uns gegenüber

Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, einschließlich in Bezug auf Fahrzeugemissionen, Besteuerung oder infolge der COVID-19-Pandemie

mögliche Einschränkungen des freien Handels

Handelsstreitigkeiten/Zölle und

Kosten für die Einhaltung der Umweltvorschriften

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, darunter die oben erwähnten Risiken, Annahmen und Unsicherheiten, die

in der Erörterung und Analyse unseres Managements unter der Überschrift "Branchentrends und Risiken"

sowie in unserem überarbeiteten Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapierkommissionen Kanadas eingereicht wurde, in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F/40-F/A, der bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, und in nachfolgenden Einreichungen beschrieben sind.

Die Leser sollten auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem Jahresinformationsblatt enthalten ist.