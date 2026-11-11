Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
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11.11.2026 15:09:41
Magna Int'l Sees Adj. EPS CAGR Of At Least 15% Through 2030
(RTTNews) - Ahead of its Investor Day later on Wednesday, Magna International, Inc. (MGA, MG.TO) unveiled its mid-term financial targets covering the period through 2030, which reflect Magna's strategy to grow above market, execute with excellence and deploy capital with discipline.
The company said it expects organic sales growth of 2 to 4 percent above market on a compound annual basis through 2030. Adjusted earnings per share are expected at compound annual growth of at least 15 percent through 2030.
Magna added that more than 90 percent of expected 2028 sales and more than 60 percent of expected 2030 sales are supported by existing business and awarded programs.
The company recently renewed its normal course issuer bid (NCIB) and intends to fully complete the repurchase of almost 26 million shares over the next 12 months.
"These targets reflect our confidence in Magna's strategy, our capabilities and the opportunities that lie ahead," said Swamy Kotagiri, Chief Executive Officer at Magna.
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