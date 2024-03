Magna kündigt die Emission vorrangiger Schuldverschreibungen an

AURORA, Ontario, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) gab heute den Abschluss eines Übernahmevertrags für die Emission von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 400 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2029 (die "Schuldverschreibungen") bekannt. Die Schuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 5,050 % verzinst und haben eine Laufzeit bis zum 14. März 2029.



Magna beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wozu auch die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten gehören kann.

Das Angebot endet voraussichtlich am 14. März 2024, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Schuldverschreibungen werden gemäß einer zuvor bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereichten wirksamen Registrierungserklärung (Shelf Registration Statement) und einer bei der Ontario Securities Commission eingereichten Kurzform des Emissionsprospekts und des Prospektnachtrags angeboten.

BNP Paribas, BofA Securities und Citigroup agieren als Konsortialführer für die Emission der Schuldverschreibungen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Die Schuldverschreibungen werden nicht für den Vertrieb in Kanada qualifiziert, sondern werden in Kanada im Rahmen einer Privatplatzierung bestimmten zugelassenen Anlegern im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze angeboten.

Die Emission der Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und eines begleitenden Prospekts. Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov angefordert werden oder bei:

BNP Paribas Securities Corp., zu Händen: Syndicate Desk787 Seventh Avenue, 3rd FloorNew York, NY 10019, Telefonnummer (gebührenfrei): +1 (800) 854-5674 BofA Securities, Inc.NC1-022-02-25201 North Tryon StreetCharlotte, NC 28255-0001, zuHänden: Prospectus Department

dg.prospectus_requests@bofa.com Citigroup Global Markets Inc. c/o Broadridge Financial Solutions1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717, Telefonnummer (gebührenfrei): +1 (800) 831-9146

prospectus@citi.com

UNSER GESCHÄFT1

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von mehr als 179.0002 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 342 Produktionsstandorten und 104 Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung sind wir mit unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" bzw. "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das erwartete Abschlussdatum des Angebots der Schuldverschreibungen und die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot der Schuldverschreibungen. Außerdem unterliegen die zukunftsgerichteten Aussagen den in den behördlichen Einreichungen von Magna enthaltenen Warnhinweisen und werden durch diese ausdrücklich eingeschränkt. Bitte beachten Sie den Prospektnachtrag zur Emission der Schuldverschreibungen sowie die aktuellste Darstellung und die Analyse der Betriebsergebnisse und der Finanzlage des Managements von Magna, das überarbeitete Jahresinformationsblatt und den Jahresbericht auf Formular 40-F, die durch spätere behördliche Einreichungen von Magna ersetzt oder aktualisiert wurden und in denen die Warnhinweise enthalten sind, einschließlich der Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind.

________________________

1 Die Zahlen zu Produktionsstätten, Produktentwicklung, Technik- und Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete Beteiligungen ein.

2 Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfasst ca. 166.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.