Magna kündigt Einreichung von Emissionsprospekt und Registrierungserklärung an

AURORA, Ontario, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) ("Magna" oder "wir") hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen bei der Ontario Securities Commission (die "OSC") einen Basisemissionsprospekt in Kurzform und bei der United States Securities and Exchange Commission (der "SEC") eine entsprechende Registrierungserklärung auf Formular F-10 eingereicht hat. Unser bisheriger Basisemissionsprospekt in Kurzform ist im Juni 2022 ausgelaufen.



Sobald der Basisemissionsprospekt in Kurzform bei der OSC eingegangen ist und die Registrierungserklärung in Kraft tritt, werden diese Einreichungen, vorbehaltlich der wertpapierrechtlichen Anforderungen, für die Ausgabe von vorrangigen Schuldverschreibungen von Magna über einen Zeitraum von 25 Monaten qualifizieren. Die Bedingungen künftiger Angebote und die Bedingungen der gegebenenfalls anzubietenden vorrangigen Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt solcher Angebote festgelegt. Wenn vorrangige Schuldverschreibungen zum Verkauf angeboten werden, wird bei der OSC und der SEC ein Prospektnachtrag mit spezifischen Informationen über die Bedingungen eines solchen Angebots eingereicht.

Eine Registrierungserklärung für diese Papiere wurde bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Der Basisemissionsprospekt in Kurzform wurde bei der OSC eingereicht, muss aber noch von der OSC bestätigt werden. Vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Registrierungserklärung und bis zur Ausstellung einer Empfangsbestätigung für den Kurzemissionsprospekt durch die OSC dürfen keine vorrangigen Schuldverschreibungen verkauft oder Kaufangebote angenommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com, 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com, 248.761.7004

UNSER GESCHÄFT1

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Unternehmen für Mobilitätstechnologie mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von mehr als 168.0002 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die darauf ausgelegt ist, wie ein Startup-Unternehmen zu innovieren. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Systemansatz für Design, Konstruktion und Fertigung, der nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs umfasst, sind wir in der Lage, die Mobilität in einer sich wandelnden Branche voranzutreiben. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 88 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 29 Ländern.

Für weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) besuchen Sie bitte www.magna.com oder folgen Sie uns auf Twitter @MagnaInt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" bzw. "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") dar. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung liefern und sind möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen können finanzielle und andere Prognosen sowie Aussagen über unsere Zukunftspläne, strategische Ziele oder die wirtschaftliche Entwicklung oder die Annahmen, die einer der vorstehenden Aussagen zugrunde liegen, und andere Aussagen beinhalten, die keine historischen Fakten darstellen. Wir verwenden Wörter wie "unter Umständen", "würde", "könnte", "sollte", "wird", "wahrscheinlich", "erwarten", "vorhersehen", "glauben", "beabsichtigen", "planen", "abzielen", "vorhersagen", "prognostizieren", "veranschlagen", "schätzen", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse hindeuten, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf zukünftige Verkäufe von vorrangigen Schuldverschreibungen gemäß dem oben erwähnten Kurzemissionsprospekt und der Registrierungserklärung sowie die Einreichung von Ergänzungen zum Emissionsprospekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen und Analysen, die wir angesichts unserer Erfahrungen und unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen halten, getroffen bzw. vorgenommen haben. Obwohl wir glauben, dass wir über eine angemessene Grundlage für solche zukunftsgerichteten Aussagen verfügen, sind sie keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen mit unseren Erwartungen und Vorhersagen übereinstimmen, unterliegt einer Reihe von Risiken, Annahmen und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und deren Auswirkungen schwer vorhersehbar sind, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Automobilindustrie; Risiken im Zusammenhang mit Kunden und Lieferanten; Fertigungs-/Betriebsrisiken; IT-Sicherheit/Cybersecurity-Risiken; Preisrisiken; Garantie-/Rückrufrisiken; Akquisitionsrisiken; andere Geschäftsrisiken; rechtliche, regulatorische und andere Risiken; und andere Faktoren, die in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurde, und in unserem Jahresbericht auf Formular 40-F, der bei der SEC eingereicht wurde, sowie in späteren Einreichungen dargelegt sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind.

Bei der Bewertung von zukunftsgerichteten Aussagen raten wir den Lesern, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Darüber hinaus sollten die Leser insbesondere die verschiedenen Faktoren berücksichtigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich der oben genannten Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Branchentrends und Risiken" in unserer Diskussion und Analyse der Geschäftsführung erörtert und in unserem Jahresinformationsblatt, das bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurde, sowie in unserem Jahresbericht auf Formblatt 40-F, der bei der SEC eingereicht wurde, und in späteren Veröffentlichungen dargelegt sind. Die Leser sollten auch die Erörterung unserer Aktivitäten zur Risikominderung in Bezug auf bestimmte Risikofaktoren berücksichtigen, die ebenfalls in unserem Jahresinformationsblatt enthalten ist.

__________________________________

1 Produktionsbetriebe, Produktentwicklungs-, Engineering- und Vertriebszentren umfassen bestimmte nach der Equity-Methode bilanzierte Tätigkeiten.

2 Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst ungefähr 158.000 Mitarbeiter in unseren hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 10.000 Mitarbeiter in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.