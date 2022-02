Magna kündigt Führungswechsel im Vorstand und weitere Veränderungen an

Der Vorstandsvorsitzende William L. Young tritt nicht zur Wiederwahl an

Der Prüfungsausschussvorsitzende Robert F. MacLellan wurde vom Vorstand zum neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt und tritt sein Amt im Mai an

Dr. Thomas Weber wurde in den Vorstand berufen



AURORA, Ontario, Feb. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna kündigte heute im Vorfeld der für den 3. Mai 2022 anberaumten Jahreshauptversammlung des Unternehmens Veränderungen in der Führung des Vorstands an.

William L. Young , der Vorstandsvorsitzende von Magna, hat seine Absicht bekundet, am Ende der laufenden Amtszeit in den Ruhestand zu treten. Der Vorstand hat Robert F. MacLellan , den aktuellen Prüfungsausschussvorsitzenden, dazu ausersehen, auf der Jahreshauptversammlung von Magna sein neues Amt als Nachfolger von Young anzutreten.

"Es war und ist mir eine Ehre, als Vorsitzender von Magna zu fungieren und mit einem talentierten Vorstands- und Managementteam in einer Zeit zusammenzuarbeiten, in der sich die Branche weiter wandelt", so Young. "Das Führungsteam von Magna meistert diese beispiellosen Zeiten mit finanzieller Disziplin und innovativem Denken, wovon alle Beteiligten in den kommenden Jahren profitieren werden."

"Obwohl ich in große Fußstapfen trete, freue ich mich darauf, diese Aufgabe in einer so spannenden Zeit in der Automobilindustrie in Angriff zu nehmen", sagte MacLellan.

Weitere Veränderungen im Vorstand:

Peter G. Bowie ist Nachfolger von MacLellan als Prüfungsausschussvorsitzender.

Dr. Thomas Weber, vormals ein Mitglied des Technology Advisory Council von Magna und eine hoch angesehene ehemalige Führungskraft bei Daimler, wurde als nicht unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied in den Vorstand berufen.

Cindy Niekamp hat ebenfalls mitgeteilt, dass sie am Ende ihrer Amtszeit im Mai in den Ruhestand treten möchte.



Das Corporate Governance, Compensation and Nominating Committee ("CGCNC") des Vorstands hat die Suche nach zwei unabhängigen Vorstandsmitgliedern eingeleitet, von denen mindestens eines dem Prüfungsausschuss angehören sollte. Die Bemühungen des CGCNC bei der Suche nach Vorstandsmitgliedern werden von einem führenden Berater unterstützt und lehnen sich an eine langfristige Roadmap für die nächste Phase der Erneuerung des Magna-Vorstands an, da sich die in den Jahren nach Magnas 2010 Plan of Arrangement gewählten Vorstandsmitglieder dem Ende ihrer Amtszeit nähern.

"Ich möchte William Young für seine hervorragende Führung und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens in den letzten 11 Jahren danken", so Swamy Kotagiri, CEO von Magna. "Er hat maßgeblich dazu beigetragen, den disziplinierten Wachstumsansatz des Unternehmens zu steuern."

"Der Vorstand und das Managementteam freuen sich auf die Zusammenarbeit mit MacLellan und Bowie in ihren neuen Funktionen, die sie im Mai antreten werden. Darüber hinaus möchte ich Thomas Weber willkommen heißen und Cindy Niekamp für ihre wertvollen Einblicke und Beiträge während ihrer Tätigkeit im Vorstand und im Prüfungsausschuss danken", fügte Kotagiri hinzu.

INVESTORENKONTAKT

Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations

louis.tonelli@magna.com , +1 905.726.7035

MEDIENKONTAKT

Tracy Fuerst, Vice President, Corporate Communications & PR

tracy.fuerst@magna.com , +1 248.761.7004

ÜBER MAGNA

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 158.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 91 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 28 Ländern.

Weitere Informationen über Magna [(NYSE: MGA; TSX: MG)] erhalten Sie unter www.magna.com oder folgen Sie uns auf Twitter @MagnaInt.

