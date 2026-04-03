Magna-Lab A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Magna-Lab A hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Magna-Lab A hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at