Magna Polonia legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Magna Polonia hat am 26.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Magna Polonia hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,06 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 PLN je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,90 Prozent auf 4,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at