24.11.2025 06:31:29
Magna Polonia mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magna Polonia hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das vergangene Quartal hat Magna Polonia mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,4 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
