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29.04.2026 06:31:29
Magna Polonia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Magna Polonia hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,19 PLN gegenüber 0,020 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,13 Prozent auf 5,4 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,1 Millionen PLN gelegen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,290 PLN je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Magna Polonia ein Gewinn pro Aktie von 0,360 PLN in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 9,35 Prozent auf 20,94 Millionen PLN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 19,15 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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