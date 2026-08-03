Magna: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Magna hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 2,38 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Magna noch ein Gewinn pro Aktie von 1,87 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,20 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at