Magna stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magna lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,29 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,41 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,02 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at