Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
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09.04.2026 17:16:19
Magna Trims Portfolio With Sale Of Lighting, Rooftop Units
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Nachrichten zu Magna Inc
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12.02.26
|Ausblick: Magna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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29.01.26
|Erste Schätzungen: Magna präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.10.25
|Ausblick: Magna präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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16.10.25
|Erste Schätzungen: Magna präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Magna Inc
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