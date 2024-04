Magna veröffentlicht Jahresbericht 2023

AURORA, Ontario, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) hat heute bekanntgegeben, dass der Jahresbericht 2023, einschließlich des Lageberichts der Geschäftsführung und des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses, des jährlichen Informationsformulars (Annual Information Form, AIF) und des Formulars 40-F, jetzt auf der Website des Unternehmens, www.magna.com , verfügbar ist. Magna hat diese Dokumente auch bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (zugänglich über die Website www.sedarplus.ca) und bei der U.S. Securities and Exchange Commission (zugänglich über die Website www.sec.gov/edgar) eingereicht.



Unsere Jahreshauptversammlung 2024 wird am Donnerstag, 9. Mai 2024, ab 10:00 Uhr (EDT) stattfinden. Die Versammlung wird als rein virtuelle Veranstaltung durchgeführt, auf die unter www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2024 zugegriffen werden kann.

Magna stellt eine Papierversion des geprüften Jahresabschlusses, wie er in unserem Jahresbericht 2023 enthalten ist, kostenlos auf Anfrage über unsere Website www.magna.com oder schriftlich an Magna International Inc., z. Hd.: Corporate Secretary, 337 Magna Drive, Aurora, ON, Kanada L4G 7K1, zur Verfügung.

UNSER GESCHÄFT1

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch denkenden Team von mehr als 179.0002 Mitarbeitern in 342 Produktionsstandorten und 104 Produktentwicklungs-, Technik- und Vertriebszentren in 28 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung sind wir mit unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit unserer umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die Mobilität in einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben. Weitere Informationen über Magna erhalten Sie unter www.magna.com .