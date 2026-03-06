MagnaChip Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

MagnaChip Semiconductor hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 40,6 Millionen USD, gegenüber 61,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,00 Prozent präsentiert.

MagnaChip Semiconductor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,53 Prozent zurück. Hier wurden 178,86 Millionen USD gegenüber 230,87 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at