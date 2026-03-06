|
06.03.2026 06:31:28
MagnaChip Semiconductor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MagnaChip Semiconductor hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 40,6 Millionen USD, gegenüber 61,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 34,00 Prozent präsentiert.
MagnaChip Semiconductor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 22,53 Prozent zurück. Hier wurden 178,86 Millionen USD gegenüber 230,87 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.