MagnaChip Semiconductor präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MagnaChip Semiconductor präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

MagnaChip Semiconductor vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 44,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at