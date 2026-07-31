MagnaChip Semiconductor: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MagnaChip Semiconductor hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,7 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at