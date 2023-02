MagnaChip Semiconductor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MagnaChip Semiconductor präsentierte in der am 17.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,360 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 61,0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 44,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 28,80 Prozent auf 337,66 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 474,23 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 336,36 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at