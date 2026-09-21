MagnaChip Semiconductor Aktie

MagnaChip Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C1SD / ISIN: US55933J2033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 17:44:30

Magnachip Semiconductor Stock Rises 18% After Navitas Announces $5 Mln Investment

(RTTNews) - Magnachip Semiconductor Corporation (MX) is up 18.25 percent, gaining $0.50 to $3.25 on Monday. The move comes after Navitas Semiconductor agreed to make a $5 million strategic equity investment in Magnachip.

Magnachip Semiconductor is currently trading at $3.25, up from the previous close of $2.75 after opening at $3.47 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $3.09 and $3.48 during the session, with trading volume at 3.07 million shares versus average volume of 842,712.

Under the privately negotiated agreement, Magnachip will issue 1,461,988 shares to Navitas at $3.42 per share, with the transaction expected to close around September 24, 2026. Shares have traded between $2.18 and $9.86 over the past 52 weeks.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu MagnaChip Semiconductor Corp.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu MagnaChip Semiconductor Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

MagnaChip Semiconductor Corp. 2,42 1,68% MagnaChip Semiconductor Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen