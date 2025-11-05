|
MagnaChip Semiconductor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
MagnaChip Semiconductor hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,36 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,99 Prozent auf 46,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
