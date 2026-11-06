MagnaChip Semiconductor vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MagnaChip Semiconductor hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MagnaChip Semiconductor ein Ergebnis je Aktie von -0,360 USD vermeldet.

Umsatzseitig standen 44,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MagnaChip Semiconductor 46,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at