Magnera: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Magnera hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,50 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Magnera in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 796,0 Millionen USD im Vergleich zu 824,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at