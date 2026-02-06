Magnitogorsk Iron & Steel Works Aktie
WKN: 908439 / ISIN: RU0009084396
|
06.02.2026 01:27:14
Magnera Corporation Q1 Loss Decreases
(RTTNews) - Magnera Corporation (MAGN) announced Loss for first quarter of -$34 million
The company's bottom line totaled -$34 million, or -$0.95 per share. This compares with -$60 million, or -$1.69 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.8% to $792 million from $702 million last year.
Magnera Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$34 Mln. vs. -$60 Mln. last year. -EPS: -$0.95 vs. -$1.69 last year. -Revenue: $792 Mln vs. $702 Mln last year.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.