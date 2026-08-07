Magnera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Magnera hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Magnera -0,510 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 857,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 839,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at