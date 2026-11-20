Magnera lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Magnera ein Ergebnis je Aktie von -1,120 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 851,0 Millionen USD – ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Magnera 839,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,950 USD. Im Vorjahr hatten -4,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Magnera in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,30 Milliarden USD im Vergleich zu 3,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at