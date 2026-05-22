Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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22.05.2026 18:32:00
Magnifica Humanitas Is the Pope's Bid for Human Dignity in the Age of AI
Guest column: Joanna Shields, a member of the UK's House of Lords, reflects on her audience with the pope and the role of faith leaders in building a moral framework for AI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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