Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
26.10.2026 16:50:47
Magnificent 7 Stocks Get Weekly Spotlight: What to Expect from Microsoft, Alphabet, Amazon
This article Magnificent 7 Stocks Get Weekly Spotlight: What to Expect from Microsoft, Alphabet, Amazon originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
18:00
|Gewinne in New York: Dow Jones notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
18:00
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
18:00
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|KI-Favoriten bis 2027: Dan Ives setzt auf Aktien von NVIDIA, Microsoft und Palantir vor Tesla (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|474,50
|1,22%
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