Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
29.06.2026 12:05:00
Magnificent Seven slump sent momentum stocks to their fourth worst performance in 22 years. Here’s what happens 70% of the time.
The S&P 500 underperformed its equally weighted counterpart by 350 basis points last weekWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!