Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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05.11.2026 17:53:02
Magnite: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Magnite (NASDAQ:MGNI) reported total contribution ex-TAC, or revenue minus traffic acquisition costs, of $201 million, beating expectations by over $10 million. Management raised its full-year outlook across the board, including free cash flow growth of more than 60%, as streaming ad growth and cost controls widened margins. Higher ad volumes and cost controls boost free cash flow.
Three things management said stand out.
Connected television, or streaming ad inventory, now accounts for 53% of Magnite's business, excluding traffic acquisition costs. Management sees automated trading as the standard method for buyers to purchase streaming ads.
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