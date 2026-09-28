Magnite Aktie

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WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000

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28.09.2026 21:14:13

Magnite Chairman Sells 7,500 Shares Near the Stock's 52-Week High

Paul Caine, Chairman of the Board of Directors at Magnite, Inc. (NASDAQ:MGNI), disclosed a sale of 7,500 shares on September 17, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($26.50); post-transaction value based on September 17, 2026 market close ($25.63).

Magnite is a leading independent advertising technology platform with a market cap of $3.6 billion, serving as a critical infrastructure provider in the digital advertising ecosystem. The company's sophisticated marketplace connects publishers and advertisers at scale, enabling efficient programmatic trading across connected TV, mobile, and web channels.

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