Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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29.08.2026 00:10:01
Magnite Director Paul Caine Sells 7,500 Shares for $187,500
Paul Caine, Director at Magnite (NASDAQ:MGNI), sold 7,500 shares of common stock on Aug. 14, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($25); post-transaction value based on Aug. 14, 2026, market close ($24.73).Magnite is a leading independent platform in the programmatic advertising ecosystem, with a market capitalization of $3.4 billion and TTM revenue of $742 million. The company operates a sophisticated two-sided marketplace that connects publishers seeking to monetize digital content with advertisers and agencies seeking efficient audience reach, positioning itself as a critical infrastructure provider in the digital advertising supply chain. With 971 employees and a demonstrated net income of $166.9 million TTM, Magnite leverages its independent status and comprehensive platform capabilities to maintain competitive advantages in an increasingly consolidated advertising technology landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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