Magnite gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Magnite präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 204,2 Millionen USD – ein Plus von 13,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Magnite 179,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at