Magnite hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Magnite lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 USD, nach 0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 179,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 162,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at